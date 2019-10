Genk Napoli, Ancelotti: «Ottavi di Champions, c’è ottimismo. Su Insigne…»

Carlo Ancelotti rilascia la sua analisi dopo il deludente pareggio ai gironi di Champions tra Genk e Napoli

Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pari tra Napoli e Genk nella seconda giornata dei gironi di Champions League. Ecco le dichiarazioni.

«Siamo stati poco efficaci nella finalizzazione, anche un po’ sfortunati con tre pali. Ottimismo per gli ottavi? Ci mancherebbe altro. Abbiamo preso 4 punti in due partite. Insigne? L’avevo visto poco brillante in allenamento, così ho preferito tenerlo fresco e prepararlo bene per la prossima partita».