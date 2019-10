Genk Napoli, Mazzù: «Sarebbe mortale lasciare spazi scoperti»

Il tecnico del Genk, Felice Mazzù, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Napoli. Le sue parole

«La cosa fondamentale sarà avere il giusto equilibrio perché altrimenti c’è il rischio di perdere. La pesante sconfitta di Salisburgo è stata per noi una “bella esperienza” perché ci ha permesso di capire quali sono i nostri errori. In Champions League guai a lasciare spazi aperti agli avversari. Il duello con Ancelotti? Ha grande esperienza, è un grande tecnico. Se prenderò spunto da lui non potrò altro che crescere. Lozano? Lo conosco, è un giocatore veloce e tecnico. È un grande calciatore. Come Mertens può fare bene»