Genk-Napoli streaming e probabili formazioni: dove vederla

Battuti in casa i campioni d’Europa del Liverpool, il Napoli di Carlo Ancelotti è chiamato a ripetersi nella 2ª giornata della fase a gironi di Champions League, nella quale affronterà in trasferta i belgi del Genk, guidati in panchina da Felice Mazzu, che nella prima gara erano stati travolti per 6-2 dal Salisburgo. Genk-Napoli: la partita si giocherà mercoledì 2 ottobre 2019 alle ore 18.55 nello scenario della Luminus Arena di Genk.

Probabile 4-2-3-1 per i belgi, con Mazzu che dovrebbe affidarsi davanti a Samatta come unica punta, con a sostegno Ito, Hagi e Ndongala. Ancelotti confermerà invece il 4-4-2 e davanti potrebbe affidarsi alla coppia Milik-Lozano, giocatori che entrambi hanno saltato l’impegno domenicale contro il Brescia. Per il resto fra i pali tornerà Meret, così come Mario Rui nel ruolo di terzino sinistro. Al centro della difesa giocherà Koulibaly in coppia con Manolas, vista la squalifica del senegalese in campionato per l’espulsione rimediata nell’infrasettimanale contro il Cagliari.

La sfida di Champions League Genk-Napoli sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Genk-Napoli

Competizione: Champions League 2019/2020

Quando: Mercoledì 2 ottobre 2019

Fischio d’inizio: ore 18.55

Dove vederla in tv: Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go – NOW TV

Stadio: Luminus Arena (Genk)

Arbitro: István Kovács (Romania)



Le probabili formazioni

GENK (4-2-3-1): Coucke; Maehle, Lucumi, Dewaest, Uronen; Hrosovsky, Berge; Ito, Hagi, Ndongala; Samatta. All. Mazzu

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mário Rui; Callejón, Allan, Fabián Ruiz, Insigne; Milik, Lozano. All. Ancelotti

