Genoa, Prandelli: «Partita generosa e vittoria meritata»

Al termine del match tra Genoa e Atalanta, il tecnico rossoblu ha analizzato la prestazione della squadra

È arrivato il primo successo di Prandelli sulla panchina del Genoa, peraltro contro un avversario molto ostico come l’Atalanta. La vittoria per 3-1 al Ferraris è fondamentale nella corsa salvezza del Grifone.

Al termine della gara proprio il neo tecnico del Genoa ha analizzato la gara: «Vittoria meritata e cercata contro una squadra organizzata che gioca assieme da anni. Abbiamo fatto una partita generosa e siamo stati bravi a ripartire e mettere la partita nel modo più congeniale per noi. Il rigore parato da Radu avrebbe potuto cambiare qualcosa visto che l’Atalanta è davvero forte ma siamo stati davvero bravi oggi. La vittoria ci serve per continuare su questa squadra e questo gruppo può dare tanto e di più. Piatek dà un aiuto visto che fa bene la fase difensiva e poi in area è lucido e bravo e noi dobbiamo servirlo meglio».