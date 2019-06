Genoa Barreca, in Italia per il rilancio: la sua terribile stagione all’estero

Il Genoa si muove per Barreca che potrebbe tornare in Italia. La sua ultima stagione all’estero è stata da horror: tutti i dettagli

Quando Barreca ha lasciato il Torino, destinazione Monaco, non poteva immaginare una stagione tanto deludente. Una anno da dimenticare per il terzino sinistro classe 1995 che è stato inspiegabilmente escluso dal progetto tecnico del club francese dopo soli 600 minuti di gioco. Inoltre, in quella che per il Monaco è stata una stagione a dir poco fallimentare, visto che i biancorossi si sono salvati all’ultima giornata di campionato.

A gennaio, è arrivato il prestito al Newcastle. L’esperienza in Premier League è stata ancora più negativa di quella in Ligue One. Il club inglese gli ha concesso 4 minuti, alla prima da convocato. Dopo di che, Barreca è stato di nuovo escluso dal progetto tecnico. Un vero e proprio mistero. Ora, il Genoa è alle porte per il ritorno in Italia.