Genoa, cos’è mancato? Infortuni e numeri dicono tutto sull’andamento

In appena un girone il Genoa è passato da squadra di mezza classifica a candidata per la retrocessione. Quali sono stati i motivi?

Harakiri Genoa. Così potrebbe essere riassunta la stagione del club di Preziosi. Da squadra di metà classifica nel girone d’andata e serie candidata per la retrocessione nel girone di ritorno. In mezzo le solite polemiche tra tifosi e presidente, tre cambi d’allenatore, il saluto al proprio bomber, un mercato invernale che non ha dato apporto.

Problema da non sminuire, quest’ultimo. Ammesso e concesso che far partire Piatek fosse plausibile, specialmente se alla tua porta bussa il Milan, si sarebbe dovuto lavorare in maniera diversa. Sanabria è approdato in Liguria, catapultato subito in una realtà difficile e sopratutto a quel momento complicata. Il rendimento del polacco è rimasto così un lontanissimo miraggio. A lui si aggiunge Sturaro. Tornato per dar sostanza a un centrocampo scialbo, è stato la maggior parte del tempo a osservare i suoi a causa di tanti infortuni.