Genoa, il derby perso inguaia i rossoblù: salvezza a rischio

Il derby della Lanterna va alla Sampdoria: Genoa in difficoltà, la strada per la salvezza è in salita per i rossoblù

Il Genoa esce sconfitto dal derby della Lanterna: la Sampdoria ha vinto con merito grazie alle reti di Defrel e Quagliarella. La squadra di Prandelli non sa più vincere: i tre punti mancano dalla sfida contro la Juventus, che risale al mese scorso (17 marzo).

La strada per la salvezza si complica particolarmente per il Genoa. Le prossime sfide saranno decisive per evitare di scivolare in Serie B. Il club ligure al momento è 15° a quota 34 punti, con un vantaggio di 6 lunghezze sulla zona retrocessione. Va sottolineato che le rivali Udinese e Empoli devono ancora recuperare un match.

Il Genoa dovrà fare i conti con molte squadre ostiche da qui al termine del campionato: prima ospiterà il Torino, poi si dirigerà a Ferrara per sfidare la Spal; dopodiché lo attendono due incontri difficilissimi contro Roma e Atalanta, entrambe impegnate nella corsa alla Champions League e affamate di punti; infine ci saranno la sfida casalinga contro il Cagliari e l’ultima trasferta della stagione a Firenze contro la Fiorentina. Il calendario non è dei migliori, anzi: proprio per questo servirà il miglior Genoa per centrare l’obiettivo salvezza.