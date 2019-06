Genoa, dopo Pinamonti su punta su Gerson: previsto incontro con la Roma

Dopo Pinamonti, il Genoa spera di portare a casa anche Gerson: è previsto a breve un incontro con la Roma

Il Genoa si sta rinforzando in vista della prossima stagione. Per evitare un anno come quello appena concluso, la dirigenza rossoblù sta puntando nomi di rilievo in grado di fare un salto di qualità alla rosa.

Così, dopo l’arrivo di Andrea Pinamonti dall’Inter, il Genoa sta infatti puntando anche a Gerson. A breve, secondo Gianluca Di Marzio, è previsto un incontro tra i due club per definire l’affare.