Genoa, ecco le prime tre amichevoli della stagione

Il Genoa ha reso noti le prime tre amichevoli della stagione. Ecco tutti i dettagli e gli avversari del Grifone in estate

Il Genoa scalda i motori e si appresta a iniziare il ritiro sotto gli ordini di Andreazzoli. Il diktat è dimenticare in fretta l’ultima negativa stagione e iniziare al meglio il campionato 2019/2020. Il Grifone ha reso note date e orari delle prime amichevoli dell’estate rossoblù, il comunicato:

«Il calcio d’inizio delle amichevoli estive verrà impartito dalla tradizionale passerella con i valligiani del Fc Stubai. Una tappa che dal 2005, con l’eccezione di un solo anno, segna il debutto del nuovo Genoa, affidato da quest’anno alla conduzione di mister Andreazzoli. La seconda uscita durante la permanenza sotto i monti (8-20 luglio) sarà, sempre a Neustift, con gli austriaci del Fc Wacker Innsbruck, squadra che partecipa al campionato di seconda divisione come la nostra Serie B. Stavolta le manovre di avvicinamento, sulla base delle compatibilità di date, ha avuto esito positivo. Il primo ciclo di test si chiuderà nell’ultimo giorno in agenda con il trasferimento mattutino in Francia, a Gueugnon, per il match serale con l’Olympique Lyonnais.»

Programma completo e orari:

13/07 – Fc Stubai-Genoa Cfc: Neustift im Stubaital (SportPlaz) – ore 17

16/07 – Fc Wacker Innsbruck-Genoa Cfc: Neustift im Stubaital (SportPlatz) – ore 18

20/07 – Olympique Lyonnais-Genoa Cfc: Gueugnon (Stade Jean-Laville) – ore 19