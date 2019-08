Genoa, che colpo! Fatta per l’arrivo di Lasse Schone, i dettagli

Grande colpo a centrocampo del Genoa: tutto fatto per l’arrivo di Lasse Schone dell’Ajax. I dettagli dell’affare

Il Genoa piazza un grande colpo di mercato. Dopo il blitz dei giorni scorsi (ne avevamo parlato QUI) ora l’affare è praticamente chiuso: il Grifone ha chiuso con l’Ajax per il danese Lasse Schone.

Il centrocampista, stella dell’ultima Champions League con i Lancieri, firmerà con il club rossoblù per due anni più opzione per il terzo. Schone sarà presto a Genova per visite mediche e firma sul contratto.