Genoa-Fiorentina highlights e gol: le azioni salienti della gara – VIDEO

Genoa-Fiorentina highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 19ª giornata della Serie A 2018/2019

Il Genoa ospita la Fiorentina nell’ultima gara del 2018, valida per la 19ª giornata di Serie A. Entrambe le squadre cercano riscatto dopo le sconfitte rimediate nell’ultimo turno di campionato. Il Grifone è, difatti, caduto in trasferta contro il Cagliari, mentre i Viola hanno incassato una sconfitta interna contro il Parma. La squadra ligure è attualmente a 19 punti al 14° posto in classifica e cerca punti per ottenere una salvezza tranquilla, mentre i toscani sono molto vicini alla zona Europa che attualmente dista solo 3 punti.

Per l’incontro è stato designato l’arbitro Davide Massa della sezione arbitrale di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Gori e dal quarto uomo Marco Serra. Gli addetti VAR scelti per la gara sono Giacomelli e Tasso. Ecco gli highlights di Genoa-Fiorentina: