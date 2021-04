Allo stadio Ferraris, il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Genoa e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Ferraris”, Genoa e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 29ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Genoa Fiorentina 1-1 MOVIOLA

1′ Partiti a Marassi – E’ iniziata Genoa-Fiorentina.

2′ Ammonizione – Subito giallo per il centrocampista del Grifone Strootman.

7′ Punizione – Occasione su palla inattiva defilata per il Genoa.

12′ Occasione Fiorentina – Milenkovic stacca di testa su una punizione piuttosto defilata dei viola, Perin blocca sicuro.

13′ Gol del Genoa – Destro porta in vantaggio il Genoa. Bella azione della squadra di Ballardini con Zappacosta che innesca Scamacca che a sua volte serve Destro all’altezza del dischetto. Il centravanti fredda Dragowski.

18′ Occasione Genoa – Ancora Zappacosta pericoloso, l’esterno di Ballardini semina il panico in mezzo alla difesa viola, Pezzella salva e spazza.

21′ Cross di Venuti – L’esterno della Fiorentina mette dentro un pallone troppo lento, Perin controlla senza andare in difficoltà.

22′ Gol della Fiorentina – Mancino in diagonale di Vlahovic e la squadra di Iachini riacciuffa il Genoa. Bella azione degli ospiti con Castrovilli che serve di testa il glaciale attaccante serbo, in gol alla prima occasione.

29′ Chance per la Fiorentina – Venuti crossa dalla sinistra, Masiello respinge l’attacco dei gigliati.

30′ Imprendibile Zappacosta – L’esterno del Genoa continua a creare difficoltà alla difesa della Fiorentina dopo una gran cavalcata. L’ex Chelsea però è egoista nel finale di azione, non servendo gli attaccanti di Ballardini meglio piazzati. Fiorentina salva.

35′ Tiro-cross di Caceres – La Fiorentina pericolosa dalla destra con una bella iniziativa dell’esterno uruguagio. Sta crescendo la squadra di Iachini.

38′ Occasione Fiorentina – Gran palla tagliata di Castrovilli che cerca di innescare Caceres, l’esterno viola arriva con un attimo di ritardo sul pallone.

44′ Rovesciata di Castrovilli – Il Genoa trema, ghiotta occasione per la Fiorentina con il centrocampista, che prova a segnare in rovesciata. Palla a lato non di molto.

46′ Protesta Vlahovic – Debole spinta ai danni del centravanti gigliato che recrimina inutilmente.

49′ Espulso Ribery – Piede a martello del francese su Zappacosta e la Fiorentina resta in 10.

53′ Chance Genoa – Radovanovic incorna di testa su una punizione defilata per il Grifone. Palla a lato.

60′ Squillo del Genoa – Scamacca calcia dopo una bella imbucata, palla larga.

61′ Cambio nel Genoa – Zajc prende il posto di Biraschi.

63′ Ammonizione nel Genoa – Subito giallo per Zajc.

65′ Occasione per la Fiorentina – Bonaventura raccoglie un ottimo cross di Quarta, palla alta di poco.

73′ Occasione Genoa – Badelj calcia di potenza verso la porta di Dragowski, palla alta.

80′ Ritmi bassi – La Fiorentina prova ad addormentare la gara cercando di tenere stretto questo pareggio in 10 uomini.

86′ Occasione Genoa – Zappacosta controlla bene al volo, poi svirgola la conclusione.

Genoa Fiorentina 1-1: risultato e tabellino

RETE: 13′ Destro, 23′ Vlahovic

GENOA (3-5-2): Perin, Masiello, Radovanovic, Criscito, Zappacosta, Behrami (71′ Ghiglione), Badelj, Strootman (81′ Melegoni), Biraschi (61′ Zajc), Scamacca (81′ Shomurodov), Destro (71′ Pjaca). A disposizione: Marchetti, Paleari, Ghiglione, Zapata, Czyborra, Goldaniga, Rovella, Melegoni, Cassata, Zajc, Shomurodov, Pjaca. Allenatore: Ballardini

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Quarta, Caceres (71′ Biraghi), Castrovilli (82′ Callejon), Pulgar, Bonaventura (71′ Eysseric), Venuti, Ribery, Vlahovic. A disposizione: Terracciano, Rosati, Biraghi, Ponsi, Olivera, Barreca, Borja Valero, Amrabat, Montiel, Eysseric, Callejon, Kouamè. Allenatore: Iachini

AMMONITI: Strootman, Zajc

ESPULSI: Ribery

ARBITRO: Maresca