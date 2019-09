Genoa Fiorentina: Pulgar, da equilibratore a mezzala offensiva

Pulgar per il momento è la mezzala offensiva della Fiorentina. Montella lo sta usando diversamente rispetto a Bologna

Non è iniziata bene la stagione per la Fiorentina di Montella. Sta spiccando l’utilizzo di Pulgar, uno dei piatti forti del mercato viola. Se il cileno a Bologna giocava davanti alla difesa con compiti prevalentemente difensivi e di equilibrio, Montella lo sta sfruttando in modo diverso.

Con Badelj vertice basso e Castrovlli più bloccato, è Pulgar la mezzala con compiti molto offensivi. Effettua il primo pressing, si inserisce sulla stessa linea degli attaccanti e riempie l’area sui cross. Un esempio nella slide sopra, in cui è allineato con le 3 punte dei viola.