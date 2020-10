Genoa-Inter, Lautaro furioso dopo la sostituzione: la reazione – VIDEO

Lautaro Martinez non ha preso bene la sostituzione nel corso della gara contro il Genoa. Antonio Conte ha richiamato in panchina il numero 10 nerazzurro facendo subentrare Pinamonti al 72′.

Lautaro dà il cinque ai componenti della panchina ma arrivato al suo posto scatena la sua furia a suon di pugni contro il seggiolino. Un “Toro scatenato” dopo la sostituzione nella gara di Serie A.

Lautaro Martinez – releasing that bottled up rage as he's substituted pic.twitter.com/ws3AjxCQ1Y

— LautaroYaInter (@YaLautaro) October 24, 2020