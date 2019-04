Genoa-Inter 0-3: risultato e cronaca in diretta live

Genoa-Inter, 30ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

A Genova per sfatare una tradizione negativa e rimettersi in pista dopo il ko interno con la Lazio. L’Inter stasera va al Ferraris con l’obiettivo di centrare i tre punti, vitali in chiave volata Champions. Luciano Spalletti in conferenza ha parlato chiaro, soprattutto sul tema Icardi: l’argentino è di nuovo tra i convocati e sarà titolare al centro dell’attacco. Un motivo in più per aspettarsi una prova d’orgoglio da parte dei nerazzurri.

Genoa-Inter 0-3 Tabellino

MARCATORI: al 13′ Gagliardini, al 40′ Icardi (Rig), al 53′ Perisic

GENOA (4-3-1-2): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Pezzella; Lerager, Radovanovic, Rolon; Sturaro; Kouame, Sanabria (dal 43′ Biraschi). All. Prandelli.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti

Arbitro: Mariani

Note: espulso Romero

Genoa-Inter: diretta live e sintesi

60′ Inter che adesso dà l’impressione di poter ancora colpire in contropiede. Si aprono voragini nella difesa del Grifone che attacca ancora senza costrutto come un pugile suonato.

57′ Intanto proseguono i cori dei tifosi nerazzurri contro Icardi nonostante l’ottima prestazione dell’argentino. Un clima tutt’altro che idilliaco per l’attaccante argentino.

53′ GOL DELL’INTER – I nerazzurri mettono in ghiacciaia il risultato trovando la terza rete con Perisic. Grande giocata di Icardi che mette un filtrante che libera il croato in area. A tu per tu con Radu, l’esterno nerazzurro non fallisce.

50′ Il pubblico locale continua a sostenere i propri beniamini nonostante la gara appaia ormai compromessa. L’Inter controlla senza troppi patemi d’animo.

46′ Iniziata la ripresa con l’Inter che muove il primo pallone.

45′ FINE PRIMO TEMPO – Dopo aver concesso un minuto di recupero, Mariani manda le squadre negli spogliatoi. Inter avanti di due reti e con il match in pugno.

43′ Prandelli corre ai ripari e inserisce Biraschi al posto dell’evanescente Sanabria.

41′ Icardi abbracciato da tutti i compagni dopo il gol su penalty. La squadra di Spalletti giocherà adesso sul velluto: doppio vantaggio e superiorità numerica.

40′ GOL DELL’INTER – Icardi è implacabile dal dischetto e trafigge Radu. Inter al doppio vantaggio !!

38′ RIGORE PER L’INTER: Mariano espelle Romero per fallo da ultimo uomo su Icardi lanciato a rete.

36′ Ammonito Zukanovic – Terza ammonizione del match per il terzino rossoblu per gioco scorretto.

30′ Kouamè va vicino al gol del pari con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione, che si spegne di pochissimo a lato. Brivido Inter !!

27′ Ammonito Asamoah – Mariani sventola il cartellino giallo al ghanese per un brutto fallo su Lerager

25′ Nerazzurri in totale controllo del match. Il Genoa fa fatica a superare la metà campo. I rossoblu sono molto in difficoltà sulle fasce esterne dove Lerager e Sturaro non riescono a contrastare le sovrapposizioni di Politano e Asamoah.

20′ PALO DI ICARDI !! L’argentino viene servito tutto solo in area da Nainggolan ma incredibilmente calcia sul palo da posizione favorevolissima.

16′ Grande intuizione di Asamoah che pesca Gagliardini tutto solo in area, il centrocampista calcia a rete da ottima posizione insaccando alle spalle di Radu.

15′ GOL DELL’INTER – Nerazzurri in vantaggio con Gagliardini !!

14′ Ammonito Lerager per un fallo evidente su Asamoah.

11′ Prima vera palla gol per l’Inter, Perisic viene pescato da Politano e da posizione defilata lascia partire una conclusione a giro che Pereira devia con il corpo in angolo. Sugli sviluppi del corner, conclusione di esterno di Nainggolan troppo centrale, non ha difficoltà Radu a bloccare.

6′ Bordata di fischi all’indirizzo di Icardi ogni volta che l’argentino tocca palla. I tifosi genoani non gli perdonano la militanza in blucerchiato.

3′ Possesso palla dell’Inter in questo avvio di gara, il Grifone adotta una tattica attendista.

1′ Gara iniziata, è il Genoa a muovere il primo pallone, bella cornice di pubblico stasera al Ferraris

Genoa-Inter: formazioni ufficiali

GENOA (4-3-1-2): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Pezzella; Lerager, Radovanovic, Rolon; Sturaro; Kouame, Sanabria. All. Prandelli.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti

Genoa-Inter: probabili formazioni e pre-partita

Ripartire dopo il ko con la Lazio e trovare un successo importante per blindare il terzo posto, con un’arma in più: Mauro Icardi. Alle 21 Genoa e Inter si affrontano per la 30esima giornata di Serie A, con Spalletti che tornerà ad avere l’attaccante argentino a disposizione.

PROBABILE FORMAZIONE GENOA (4-3-3): Radu; Pereira (Biraschi), Romero, Zukanovic, Pezzella; Lerager, Radovanovic (Veloso), Rolon (Bessa); Lazovic, Sanabria, Kouame. Allenatore: Cesare Prandelli.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti

Genoa-Inter Streaming: dove vederla in tv

Genoa-Inter sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.