Jankovic: «Genoa? Per salvarsi servono due vittorie»

Bosko Jankovic, ex giocatore del Genoa, ha parlato al Secolo XIX della salvezza del grifone e della sfida con il Napoli. Le sue dichiarazioni:

SALVEZZA – «Può succedere ancora tutto. Al Genoa servono sei punti e quindi due vittorie per sperare. Chiaro che non dipende solo da loro. Contro la Juve la squadra mi è piaciuta, peccato che in stagione abbia iniziato a giocare tardi. Il Napoli non ha nulla da perdere, ma in ogni caso ci vorrò sacrificio e voglia di trovare risultato»