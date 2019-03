L’attaccante del Genoa Christian Kouamé ha parlato ai microfoni del Genoa tribe festival: «Futuro in Premier? Ci penso»

Christian Kouamé, ivoriano classe 97 del Genoa, ha parlato ai microfoni del Genoa Tribe Festival riguardo la partita con l’Udinese e sul suo futuro in Serie A.

Riguardo la prossima partita e la sua esperienza in Nazionale, Kouamé ha detto: «Sono stato in Nazionale e ho rivisto la mia famiglia che non vedevo da 5 anni e mezzo, è stata un’emozione. Ho ritrovato il gol, adesso voglio segnare anche con il Genoa e finire bene la stagione. Sono pronto per la partita contro l’Udinese, una gara difficile come sempre. Dobbiamo andare alla Dacia Arena e cercare di vincere come contro la Juve».

Sul suo futuro invece, l’ivoriano ha rivelato: «Futuro in Premier? Ci penso ma non so come andrà, può andare bene ma anche male. Ho cinque anni di contratto, sto bene qui e non è detto che debba cambiare squadra. Consigli per i bambini? Devono pensare a divertirsi senza pensare al futuro o a diventare dei calciatori professionisti».