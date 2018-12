Il Genoa ci prova per Krunic: ecco l’offerta presentata all’Empoli

Il Genoa si muove sul mercato e prova a rinforzare il centrocampo: presentata un’offerta all’Empoli per Krunic

Un’idea per sollevare un centrocampo disastrato. Il Genoa vuole tornare a vincere e prova a farlo con un colpo di mercato. Il Grifone è interessato, infatti, al classe 93′ dell’Empoli Rade Krunic. Il bosniaco era già stato al centro delle attenzioni del club di Preziosi. Il ds Perinetti ha fatto un altro tentativo con la società toscana mettendo sul piatto una cifra intorno ai cinque – sei milioni di euro per portare a Genova il giocatore, che il primo gol in Serie A lo ha trovato proprio contro il Genoa.

Offerta rifiutata. Troppo pochi per il club del presidente Corsi, che a gennaio salvo offerte irrinunciabili non è intenzionata a far partire il ragazzo. Krunic e il Genoa, un’idea che ritorna, ma al momento lontana dalla possibilità di trasformarsi in qualcosa di più.