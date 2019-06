Genoa, l’attacco si rifà il look. Obiettivo dimenticare Piatek

Il Genoa rinnova il pacchetto offensivo: Pinamonti, De la Vega e Favilli pronti a far definitivamente dimenticare il fantasma di Piatek

Il Genoa sta lavorando assiduamente per regalare ad Aurelio Andreazzoli una squadra competitiva. L’allenatore stesso ha dichiarato come Preziosi ci stesse provando e, al momento, anche riuscendo. L’arrivo di Andrea Pinamonti lo testimonia, col Grifone capace di strappare alla concorrenza uno dei giovani più ambiti nel panorama italiano.

Insieme a lui l’attacco si rinnoverà con De La Vega. Non è poi da dimenticare Favilli, giunto in rossoblù l’anno scorso ma sempre poco chiamato in causa. Andreazzoli lavorerà a puntino su questi giovani per iniziare la stagione in maniera diversa e come era terminata. L’obiettivo principale è uno, macinare gol su gol per mettere definitivamente da parte il fantasma di Piatek. In attesa di scoprire il futuro di Kouamè.