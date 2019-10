Genoa Milan, Bonaventura: «Possiamo e dobbiamo fare meglio»

Giacomo Bonaventura felice per i tre punti conquistati dal Milan contro il Genoa e per il rientro in campo dopo quasi un anno di stop

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Giacomo Bonaventura commenta il successo del Milan al Ferraris contro i padroni di casa del Genoa. Ecco le sue dichiarazioni.

VITTORIA – «Venivamo da prestazioni negative, oggi era importante vincere. Penso che possiamo e dobbiamo fare meglio. Fragilità mentale? È normale, siamo una squadra con tanti giovani, non è facile giocare con la pressione».

RITORNO IN CAMPO – «È stata dura stare fuori, ora sto bene. Non vedevo l’ora Di giocare. In questi mesi ho lavorato tantissimo, il ginocchio va benissimo».