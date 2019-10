Genoa Milan, Giampaolo ci ripensa: fuori Piatek dopo 45′

Giampaolo difende Piatek in conferenza stampa ma poi lo boccia dopo il primo tempo di Genoa Milan: polacco sostituito

Giampaolo aveva preso le difese di Piatek nel corso della conferenza stampa, sottolineando l’importanza del polacco per l’attacco del Milan.

Il tecnico sembra però aver cambiato idea abbastanza in fretta. L’allenatore ha sostituito la punta rossonera dopo un primo tempo incolore di tutta la compagine, per lasciare spazio a Leao. Ennesima bocciatura per il numero 9 del Milan.