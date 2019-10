Milan, Giampaolo sta con Piatek: «È il più prolifico, non ci rinuncio»

Milan, Giampaolo non rinuncia a Piatek: «Se non li fa lui i gol, chi li fa? Difficile lasciare da parte il nostro capocannoniere»

Krzysztof Piatek rimane al centro del progetto del Milan. Marco Giampaolo ha espressamente dichiarato di puntare sul suo attaccante per provare a venir fuori dal momento nero dei rossoneri.

Eloquenti le sue parole in conferenza stampa: «Il Milan non può rinunciare al suo attaccante più prolifico. Se non li fa lui i gol, chi li fa? Può anche stare fuori due o tre partite in un campionato, ma non possiamo rinunciare al nostro capocannoniere».