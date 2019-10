Genoa-Milan streaming e probabili formazioni: dove vederla

Genoa-Milan streaming e probabili formazioni: Andreazzoli e Giampaolo si giocano la panchina in una sfida ad alta tensione

Genoa e Milan si sfidano nell’anticipo serale del sabato della 7ª giornata di Serie A in una partita il cui risultato risulterà decisivo per stabilire le sorti dei rispettivi allenatori, Aurelio Andreazzoli e Marco Giampaolo. Genoa-Milan: la partita si giocherà sabato 5 ottobre 2019 alle ore 20.45 nello scenario dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. I rossoneri sono sedicesimi in classifica con 6 punti con 2 vittorie e 4 sconfitte, di cui 3 consecutive, mentre i rossoblù occupano il terzultimo posto a quota 5, con una vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte. Entrambe le squadre attraversano un momento critico della stagione e un nuovo k.o. potrebbe portare all’esonero della guida tecnica.

La delicata sfida Genoa-Milan sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l'app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Sarà possibile anche seguire la gara sulle moderne smart tv compatibili con l'applicazione o collegando al proprio televisore una console Xbox o PlayStation 4 o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. I clienti DAZN che hanno sottoscritto l'offerta Sky-DAZN, inoltre, vedranno il Derby di Milano anche sul nuovo canale satellitare DAZN1 (numero 209 della piattaforma Sky). Per tutti gli altri clienti DAZN che avessero anche un abbonamento con Sky ci sarà comunque sempre la possibilità di vedere Milan-Inter in tv attraverso la app DAZN, presente sul decoder Sky Q.

Genoa-Milan

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Sabato 5 ottobre 2019

Fischio d’inizio: ore 20.45

Dove vederla in tv: DAZN – DAZN1 (canale numero 209 della piattaforma Sky)

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Luigi Ferraris (Genova)

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia



Le probabili formazioni

GENOA – Andreazzoli punterà sul 3-5-2 e rilancerà dal 1′ Cristian Zapata in difesa, Schöne a centrocampo e Pinamonti in attacco, anche se per il ruolo di partner di Kouamé resta valida anche la candidatura di Sanabria. Sulle fasce agiranno Ghiglione a destra e Pajac a sinistra. Radovanovic agirà da playmaker, con Lerager al suo fianco come mezzala sinistra.

MILAN – Giampaolo confermerà il 4-3-3 ma cambierà alcune pedine importanti. In difesa, vista la squalifica di Musacchio, debutterà in Serie A il brasiliano Léo Duarte accanto a Romagnoli. A sinistra si rinnova il ballottaggio fra Theo Hernández e Ricardo Rodríguez, con lo spagnolo favorito sullo svizzero. A centrocampo potrebbe rivedersi in regia Biglia al posto di Bennacer, mentre Paquetá potrebbe rilevare Calhanoglu nel ruolo di mezzala sinistra. In attacco il peso dell’attacco ricadrà nuovamente sulle spalle di Piatek, che sarà supportato sulle fasce da Suso e Rafael Leão.

GENOA (3-5-2): I. Radu; Romero, C. Zapata, Criscito; Ghiglione, Schöne, Radovanovic, Lerager, Pajac; Pinamonti, Kouamé. All. Andreazzoli

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Léo Duarte, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Biglia, Paquetá; Suso, Piatek, Rafael Leão. All. Giampaolo

