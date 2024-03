Genoa Monza: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Marassi andrà in scena la sfida di Serie A tra Genoa e Monza: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Allo Stadio Marassi andrà in scena la sfida di Serie A tra Genoa e Monza. Le due squadre arrivano entrambe da una sconfitta. I rossoblù contro la capolista Inter dove hanno messa in seria difficoltà la formazione di Inzaghi. I brianzoli dalla debacle interna contro la Roma di De Rossi, ormai diventata un rullo compressore. Una gara tra due tecnici giovani ed emergenti: Gilardino contro Palladino, rivelazioni e sorprese di una Serie A sempre più nuova. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

La probabile formazione

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vogliacco; Spence, Strootman, Badelj, Frendrup, Sabelli; Gudmundsson, Retegui. All: A. Gilardino. A disposizione: Leali, Sommariva, Cittadini, Pittino, Thorsby, Bohinen, Malinovskyi, Messias, Vitinha, Ekuban.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Carboni A.; Pessina, Bondo; Colpani, Mota, Kyriakopoulos; Colombo. All.: R. Palladino. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Pedro Pereira, Machin, Akpa Akpro, Zerbin, V.Carboni, Maldini, Ciurria, Djuric.

Genoa-Monza: orario e dove vederla

Genoa-Monza gara delle ore 20:45 del sabato, che continuerà la ventottesima giornata della Serie A, la nona del girone di ritorno. Allo Stadio Marassi sarà trasmessa verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN sul canale 214 del satellite che su Sky sui canali Sky Sport Calcio (201), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale, mentre per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. La partita sarà visibile anche su Now TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky.