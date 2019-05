Genoa, niente social e interviste per i giocatori: parla solo Prandelli

Da una settimana il Genoa ha attuato una rigorosa politica del silenzio per dirigenti e giocatori per concentrarsi sulla sfida contro la Fiorentina

Questa sera la sfida più importante della stagione del Genoa. Se vuole salvarsi dovrà battere la Fiorentina e sperare di ricevere buone notizie da Milano. Serve la massima concentrazione da parte di tutto il Genoa, dai giocatori allo staff di Prandelli.

Per questo motivo da una settimana i dirigenti rossoblù hanno attuato una rigorosa politica del silenzio per dirigenti e giocatori. Niente interviste e niente post sui social. Cesare Prandelli è stato l’unico a parlare in conferenza stampa.