Genoa, oggi inizia ufficialmente la stagione in Austria. Aurelio Andreazzoli è pronto a iniziare la sua nuova avventura col Grifone

Il Genoa è pronto a dare il via alla sua stagione. Lo fa nel luogo prediletto da ormai tantissimi anni, ovvero Neustift. Nella località austriaca è previsto il ritiro dei rossoblù che parte proprio nella giornata di oggi. Sarà ufficialmente il primo giorno di scuola per Aurelio Andreazzoli nella nuova realtà in cui è stato coinvolto.

Preziosi ha apprezzato molto il lavoro del tecnico all’Empoli nell’ultima stagione, tanto da sceglierlo nel nuovo progetto del Grifone. La speranza è quella di vivere una stagione più tranquilla dell’ultima. In tal senso saranno importanti i giocatori che il presidente regalerà al nuovo mister. Che, dopo aver vissuto le vacanze in compagnia di Luciano Spalletti (proprio colui che la permanenza in Serie A con l’Empoli gliel’ha tolta) è pronto a ripartire più carico che mai.