L’avventura tra il Genoa e Goran Pandev proseguirà per almeno un’altra stagione: è stato trovato l’accordo per il rinnovo

Il Genoa e Pandev ancora insieme, almeno per un altro anno. A riportare la notizia è il Secolo XIX che spiega come la società rossoblù e il macedone abbiano trovato l’accordo per prolungare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Arrivato a Genova nell’estate 2015, Pandev si appresta quindi a disputare la quinta stagione con la maglia del club più antico d’Italia.