Genoa, pareggio in amichevole contro il Nantes. In gol Lerager

Genoa, pareggio in amichevole contro il Nantes. 1-1 il punteggio finale, in gol per il Grifone il neo acquisto danese Lerager

Pareggio per 1-1 per l’amichevole del Genoa contro il Nantes. Un buon test per i ragazzi di Aurelio Andreazzoli in terra francese con una squadra di alto livello. I rossoblù sono stati abili a sbloccare il risultato per primi ed andare in vantaggio grazie a Lerager.

Il pareggio dei padroni di casa è arrivato solamente a sei minuti dal triplice fischio. A realizzare il gol è stato Lima con una punizione di pregevolissima fattura.