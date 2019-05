Genoa, Prandelli: contro la Fiorentina numeri da record (in negativo)

In un bloccatissimo Fiorentina-Genoa, i giocatori di Prandelli hanno totalizzato a loro modo un piccolo record. Scopriamo quale

Fiorentina-Genoa è stata una gara ai limiti del surreale. Si è giocata più in radiolina coi risultati dagli altri campi che non sul terreno di gioco. Non è quindi un caso che la pericolosità offensiva sia stata ai minimi termini da entrambe le parti.

Se i Viola hanno totalizzato 0.30 di Expected Golas (gol attesi in base alla qualità dei tiri), il Genoa di Prandelli ha totalizzato la miseria di 0.07, tra i dati più bassi della stagione del calcio europeo. Alla fine, pur tra mille tribolazioni, la salvezza è arrivata.