Genoa, Prandelli: «Piatek? Vi spiego il motivo della sua cessione»

L’ex allenatore del Genoa, Prandelli, ha spiegato il motivo della cessione di Piatek nel corso della sua ultima conferenza stampa nei rossoblù

Nel pomeriggio odierno Cesare Prandelli, ha voluto salutare il Genoa nel corso della sua ultima conferenza stampa. Tra i vari argomenti toccati, anche il caso Piatek.

Ecco le sue parole a riguardo: «Una squadra che deve cercare di salvarsi deve avere la certezza di quei giocatori che in area di rigore ti possono dare un aiuto. In quel momento però bisogna pensare a qualcosa di diverso però quando si parla di bilanci l’allenatore deve fare un passo indietro. Quando una società parla di bilanci l’allenatore non può obiettare. Io ho detto di poterlo sostituire con un giocatore che conosce il campionato italiano».