Il Genoa è in pressing per assicurarsi il cartellino di Anastasios Donis dello Stoccarda: l’offerta dei rossoblù

Come riportato dal giornalista de La Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, il Genoa è in pressing per assicurarsi il cartellino di Anastasios Donis dello Stoccarda.

Il club di Preziosi ha offerto un quadriennale all’attaccante greco ex Juve e Sassuolo. Il club tedesco chiede però 7 milioni a fronte dei 5 offerti dal Genoa.