Genoa, Preziosi lavora sottotraccia al colpo Thiago Maia

Il Genoa tenta il colpo importante a centrocampo. Il club rossoblù è sulle tracce del brasiliano Thiago Maia. Le ultime

Thiago Maia può essere il nuovo colpo del Genoa. Il centrocampista classe ’97 del Lille potrebbe essere un regalo di Preziosi ai tifosi del Grifone.

Secondo Il Secolo XIX, in casa Genoa sottotraccia si lavora per Thiago Maia, centrocampista del Lille, brasiliano classe ’97. In Francia si parla già di un principio di accordo tra i club, il Lille manterrebbe una percentuale sulla futura vendita.