Genoa, Preziosi pensa anche a Thiago Motta per la panchina

Dopo Carrera e Guidolin un nuovo nome per la panchina del Genoa: prende quota Thiago Motta

Caos in casa Genoa. Dopo la brutta sconfitta rimediata ieri contro il Parma l’avventura di mister Andreazzoli sembra essere giunta al capolinea. Come riporta Sky Sport ci sono alcuni nomi che in queste ore il patron Preziosi sta valutando.

In pole sembrava esserci Carrera e anche Guidolin, ora invece si fa strada anche l’idea Thiago Motta. Si attende solo la decisione che sarà presumibilmente resa nota in giornata.