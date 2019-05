Il presidente del Genoa Preziosi attacca i rivali della Sampdoria. Ecco le parole del patron del Genoa sulla gara con l’Empoli

Il presidente del Genoa Preziosi grida allo scandalo dopo la sconfitta della Sampdoria contro l’Empoli.

Ecco le parole di Preziosi dopo la gara giocata a Genova:«La partita è stata una buffonata, al primo gol dell’Empoli ho spento la TV».

La vittoria dell’Empoli mette nei guai il Genoa per la lotta alla salvezza per restare in Serie A.