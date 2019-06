Genoa, Preziosi: «Torna Capozucca». E su Prandelli e Andreazzoli…

Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato del ritorno di Capozucca e del futuro di Prandelli e Andreazzoli

Ai cronisti presenti al termine dell’Assemblea di Lega, Enrico Preziosi, presiedente del Genoa, ha parlato del futuro di Prandelli e di Andreazzoli e ha confermato l’arrivo di Capozucca. Ecco le sue parole: «Capozucca? Abbiamo già raggiunto un accordo, verrà a darci una mano quest’anno. Poi le cose andranno in un certa direzione, faremo un percorso insieme».

«Andreazzoli? È uno di quegli allenatori che a me piacciono, ripeto: è vincolato da un contratto, così come altri allenatori. Prima dovranno risolvere i loro problemi e capire: siamo in attesa di cose che dovrebbero avere sviluppi abbastanza veloci. Prandelli verso un divorzio? Si, forse anche per lui…Abbiamo condiviso, credo che raggiungeremo un accordo di reciproca soddisfazione».