Il Presidente del Genoa, Enrico Preziosi è stato intervistato dal Corriere dello Sport all’interno di una dinamica generale sugli allenatori italiani. Preziosi, nel corso dell’intervista, ha rivelato la propria ammirazione per l’ex ct azzurro Antonio Conte, ma non solo. Ecco cos’ha dichiarato: «Stravedo per lui, gioca ogni partita come fosse una battaglia personale. Spero torni in Italia. Se accadrà, lo vedo all’Inter. Mi piace anche Massimiliano Allegri. Sono stato sul punto di prenderlo al Genoa».