Genoa, problema attaccanti. Tutti insieme non raggiungono Piatek

Tra i tanti problemi del Genoa in questo campionato, il principale è rappresentato dal reparto offensivo. Pochi i gol post Piatek

Il Genoa sta affondando. E sembra non abbia nessuno appiglio per tirarsi fuori dall’apnea. Tanti i problemi dei rossoblù incontrati questa stagione, ma quello che ha riguardato il reparto offensivo è certamente quello che pesa di più. Ad agosto si presentò sotto la Lanterna un ragazzone polacco a quel momento sconosciuto, era ovviamente Piatek. Che in pochi mesi ha conquistato tutti a suon di marcature, ben 13. Poi la partenza in direzione Milan. Difficile dire di no ai rossoneri, obiettivamente.

Da lì sono venuti fuori tutti i problemi del Genoa, che non è stato minimamente in grado di stare al passo in termini di gol. Pandev, Lapadula, Kouamé e Sanabria, arrivato a gennaio, hanno realizzato insieme 12 gol, uno in meno del solo Piatek in appena un girone col Grifone. Sono palesi le difficoltà offensive dei ragazzi di Prandelli, che anche ieri col Cagliari hanno avuto bisogno di un rigore per smuovere il tabellino.