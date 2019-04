Genoa, protesta dei tifosi fuori dallo stadio contro il presidente Preziosi – FOTO

Proteste contro Preziosi, circa un centinaio di tifosi del Genoa fuori dallo stadio hanno esposto uno striscione contro il presidente

Non è iniziata nel migliore dei modi la gara del Genoa contro il Torino, non in campo ma fuori. Sotto la gradinata nord si sono infatti radunati un centinaio di tifosi rossoblù che hanno esposto uno striscione contro il presidente Preziosi. I tifosi hanno infatti deciso di non entrare allo stadio ed attaccare ai cancelli due striscioni con la scritta «Preziosi vattene». Al momento non si registrano però incidenti, con una parte dei tifosi che ha preferito entrare e che non è stata fermata. Anche all’interno dello stadio si nota una discreta assenza di tifo genoano, con gli spalti semi deserti.