Genoa, può tornare Salcedo: ipotesi prestito biennale

Eddie Salcedo dovrebbe essere riscattato dall’Inter per poi essere girato in prestito. Ipotesi Genoa più che viva: le ultime

Eddie Salcedo, attaccante dell’Inter Primavera, potrebbe tornare al Genoa. Il calciatore classe 2001 potrebbe essere girato dai nerazzurri alla sua ex squadra, con la formula del prestito biennale.

L’Inter, con cui sono in ballo varie operazioni (da Radu a Bessa), riscatterà la punta di scuola rossoblù per 8 milioni, ma poi, per permettergli di crescere, lo girerebbe al Genoa con un prestito biennale. A riferirlo è Il Secolo XIX.