Genoa, Radovanovic: «Serve pazienza. Siamo sulla buona strada»

Il centrocampista del Genoa, Ivan Radovanovic, ha parlato dell’imminente inizio di stagione con i colori rossoblù

Tramite i microfoni del Genoa, il centrocampista rossoblù, Ivan Radovanovic, si è espresso sull’inizio di stagione e sul prossimo campionato.

Ecco le sue parole: «È necessario avere pazienza. Il calcio che giochiamo richiede cura dei dettagli e tempo per assimilare alla perfezione i meccanismi. Siamo però sulla strada giusta. Se sapremo mantenere l’equilibrio, insistere nelle difficoltà, poi potremo divertirci con i metodi del mister. È la prima volta che ho un allenatore come lui. Siamo in debito con noi stessi, la società e i genoani. Quello che ha detto il presidente Preziosi nello spogliatoio è pienamente condivisibile».