Genoa, Radu si esalta e fa il record di parate: a Napoli ben 8 interventi decisivi!

Protagonista della gara con il Napoli il portiere del Genoa Ionut Radu, che fa il fenomeno e raggiunge quota 8 parate in una sola gara: mai di più da quando è in Serie A

Nel pareggio 1-1 di Napoli, bene tutto il Genoa, ma soprattutto il portiere Ionut Radu. L’estremo difensore rossoblù si esalta e para di tutto, negando la vittoria alla squadra di Ancelotti. Non può nulla sul gol di Mertens, ma da quell’occasione in poi diventa un muro e con riflessi prodigiosi stoppa gli attaccanti napoletani. In pagella prende un voto altissimo e stabilisce anche un personale record: le parate in un’unica partita sono 8, in nessuna gara ne aveva fatte di più.