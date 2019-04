Il Genoa pareggia contro la Spal e rimane nella zona bassa di classifica: ritmi da retrocessione nelle ultime sei partite

Il Genoa pareggia contro la Spal e resta invischiata nella lotta salvezza. Lapadula salva la squadra di Prandelli dall’ennesimo ko in campionato e stacca l’Empoli di un altro punto. Attualmente sono 6 i punti che separano le due formazioni, tanti considerato che mancano solo 4 giornate al termine del campionato.

Tuttavia, c’è un dato allarmante: nelle ultime sei giornate di campionato, il Genoa è la squadra che ha raccolto meno punti in Serie A (solo due). In questo parziale i liguri hanno sempre subito almeno una rete. Ciò che preoccupa maggiormente è però il calendario. Alla prossima, il Genoa affronterà in casa la Roma che lotta per la Champions, poi l’Atalanta fuori casa, il Cagliari a Marassi e infine la Fiorentina in trasferta. Tutto passerà dunque dalla gara interna contro i casteddu alla penultima.