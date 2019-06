Il Genoa non conferma Rolon. Il centrocampista aveva trovato un po’ di spazio con Prandelli ma non resterà in Italia

Esteban Rolon, centrocampista del Genoa arrivato lo scorso anno dal Malaga, non ha convinto il Grifone e non rimarrà in rossoblù. Secondo calciomercato.it, il suo futuro non è al Genoa.

Il centrocampista non dovrebbe essere riscattato dai rossoblù di Preziosi: il Grifone non verserà dunque i 4 milioni di euro necessari per la conferma.