Genoa, Romero è concentrato solo sui rossoblù: allontana le voci di mercato e si focalizza sulla prossima gara contro l’Udinese

Cristian Romero sta dimostrando un’enorme maturità calcistica e stando alle dichiarazioni, la sua maturità non si limita al calcio. Intervistato da Gazzetta, il giovane centrale argentino, in forza al Genoa, ha così smorzato le voci che lo vorrebbero già alla Juve: «Il mio futuro? Sono tranquillo e non ci penso. Mancano ancora tante partite alla fine del campionato e ora sono concentrato solo sul Genoa».

Romero ritroverà l’Udinese, che gli ricorda una giornata particolare: «Contro l’Udinese all’andata ho segnato il mio primo gol in Serie A e poi sono stato espulso. Da allora sono cresciuto tanto. Prandelli mi ha dato molta fiducia».