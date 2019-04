Genoa, in rosso malgrado le plusvalenze: debiti per 45 milioni

Situazione economica del Genoa inguagliata: si registrano debiti per 45 milioni nonostante le plusvalenze

Il Genoa ha registrato plusvalenze per 50 milioni di euro, nonostante questo il club rossoblu ha chiuso il 2018 in rosso. Una perdita enorme che ha portato il Grifone ad un rosso di 44,9 milioni di euro.

Provvedimenti più seri sono stati evitati solamente grazie alle plusvalenze che, di fatto, hanno permesso alle casse del Genoa di respirare in vista del prossimo anno fiscale. Le previsioni per il 2019, infatti, sono in crescita con margini di guadagno quasi doppi rispetto all’anno precedente.