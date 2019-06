Genoa, sale Andreazzoli. Il tecnico per il rilancio del Grifone

In attesa di capire il futuro societario, il Genoa sembra aver scelto Aurelio Andreazzoli per la panchina. Prandelli, quindi, verso i saluti

Con un futuro societario ancora da definire, il Genoa prova a costruire le basi per quella che avrà l’obbligo di essere la stagione del rilancio. Negli occhi dei tifosi rossoblù c’è ancora l’annata difficile terminata da qualche settimana, e si farà di tutto per non ripeterla. Legittimi i dubbi su Prandelli che, a oggi, pare sempre più lontano dalla panchina ligure. In pole per sostituirlo c’è Aurelio Andreazzoli, quello che è stato il diretto avversario del Grifone alla guida tecnica dell’Empoli.

Sembra essere il prediletto, quindi, per la risalita. La scelta di Preziosi si può spiegare con il pragmatismo e la praticità che il mister toscano è in grado di applicare alle sue squadre. L’ha fatto, come rimarcato, con l‘Empoli, nonostante la salvezza sia sfuggita soltanto alla fine. Ancora qualche giorno per “studiare” la situazione, poi in casa Genoa la situazione sarà più chiara. Con Andreazzoli in pole position.