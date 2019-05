Il Genoa vuole tenersi Radu: la permanenza in Serie A potrebbe incidere parecchio sul rinnovo del prestito dall’Inter

Il dopo-Perin si è finalmente risolto in casa Genoa: Ionut Radu, portierino classe 1997, si è imposto titolare tra i pali dei rossoblù. Ma il numero 1 rumeno (fresco di convocazione con la Nazionale maggiore), quest’estate farà ritorno all’Inter dopo il prestito con diritto di recompra. Il riscatto porterà nelle casse del Grifone ben 8 milioni.

Non è detto che il sodalizio Radu-Genoa non possa ripetersi anche per la prossima stagione. Ma un grande punto interrogativo potrebbe essere la permanenza dei rossoblù in Serie A (domenica la sfida decisiva con la Fiorentina). In caso di retrocessione in cadetteria, infatti, difficilmente l’Inter potrebbe decidere di rinnovare il prestito.