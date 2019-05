Genoa, Radu convocato per la prima volta con la Romania

Il portiere del Genoa Radu è stato convocato per la prima volta con la Nazionale della Romania

Non solo ansie e preoccupazioni nella settimana del Genoa, che domenica si giocherà la permanenza in Serie A. Il club rossoblù può anche sorridere per Ionut Radu, talentuoso portiere che si è messo in mostra in questa stagione. Il giovane è stato convocato per la prima volta in Nazionale maggiore.

La sua Romania affronterà a inizio giugno Norvegia e Malta. La convocazione, la prima con la Prima Squadra dopo un lungo percorso con l’Under 21, giunge al termine di una stagione difficile per il suo Genoa, ma sicuramente positiva per lo stesso portiere.