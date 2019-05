Il Lecce sarebbe in pole per l’acquisto di Andrea Bertolacci. Sul centrocampista del Milan c’è anche il Genoa: le ultime

Ritorno a Lecce per Andrea Bertolacci? Il centrocampista di proprietà del Milan lascerà i rossoneri a scadenza di contratto e sembrava destinato al terzo ritorno a Genova, con la maglia del Genoa.

Secondo Tuttosport, il mediano potrebbe non tornare in rossoblù ma potrebbe tornare in un altro suo vecchio club, il Lecce appunto, formazione con cui disputò i primi campionati in Serie A. Il club giallorosso ora sarebbe in pole per il suo ingaggio a parametro zero.