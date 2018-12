Petagna dedica il gol a Sfera Ebbasta e alle vittime di Ancona – FOTO

Andrea Petagna a segno in Genoa-Spal, l’attaccante dedica la rete a Sfera Ebbasta e alle vittime della tragedia di Corinaldo, Ancona

Genoa-Spal è terminata 1-1, reti di Andrea Petagna e del solito Piatek. Una rete importante per il centravanti della formazione di Leonardo Semplici, a caccia di continuità di rendimento, che nel post-partita ha voluto dedicare la segnatura all’amico Sfera Ebbasta e alle vittime di Corinaldo, provincia di Ancona: sei morti durante il concerto del rapper, cinque giovani e una mamma.

E’ stato l’ex Atalanta a prendere parola sui social network e a inviare un messaggio speciale all’amico e alle vittime del dramma: «È stato un gol speciale. Per la Spal, per me, soprattutto per il mio amico e fratello Sfera Ebbasta. Un pensiero speciale per le vittime e le loro famiglie . Una tragedia che mi ha segnato e che non dovrebbe mai accadere oggigiorno».